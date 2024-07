Trainer-Urgestein plauderte aus dem Nähkästchen

Ehre, wem Ehre gebührt! Bei der traditionellen „Krone“-Fußballgala im Casino Salzburg wurden auch heuer wieder die zahlreichen „Teams der Runde“ der Unterhaus-Saison 2023/24 geehrt. Dafür verschoben Klubs wie Bruck sogar ihren Trainingsstart auf Dienstag. Was alle tun: Sie greifen nun in den von den Österreichischen Lotterien zur Verfügung gestellten Erima-Dressen an. Über einen nigelnagelneuen Satz Trainingsanzüge freut sich indes das von der „Salzburg-Krone“ gewählte „Team des Jahres“: Mittersill marschierte als Aufsteiger gleich zum Titel in der 2. Landesliga Süd – und das ungeschlagen. „Wir haben zwei sehr erfolgreiche Jahre hinter uns“, jubelte Goalgetter und Neo-Kapitän Josef Viertler. Mit der neuen „Wäsche“ wollen die Pinzgauer nun auch in der 1. Landesliga eine gute Figur machen.