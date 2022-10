Auf kalten September folgt viel Sonne im Oktober

Gleich zwei Rekorde verzeichnete die Wetterstation in Ehrwald: Am 13. September wurde dort mit 28,3 Grad der Höchstwert in Tirol gemessen, gut eine Woche später war es dort mit -1,5 Grad der kälteste Punkt unter 1000 Metern. Der absolute Temperaturtiefstwert in Tirol und auch ganz Österreich wurde am 21. September am Brunnenkogel gemessen (-13 Grad). Die meisten Sonnenstunden hatte Sillian (169).