Wintergrüße: Bilder zeigen Tirol in weißer Pracht

Nach dem Wintereinbruch am Samstag blieben Tirols höhere Lagen auch am Sonntag schneebedeckt. Die Temperaturen stiegen zwar, wodurch auch die Schneekettenpflichten im Westen des Landes wieder aufgehoben wurden, vorbei ist die Kälteperiode aber noch nicht. Aus ganz Tirol erreichten die „Krone“ am Wochenende Bilder der weißen Pracht.