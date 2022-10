„Rassistische“ Story machte Meghan extrem wütend

Sie erkannte darin eine Anspielung auf eine Szene in dem Film „Babes in Arms“ von 1939, in dem Judy Garland und Mickey Rooney mit geschwärzten Gesichtern den Song „I‘m Just Wild About Harry“ singen. Die Darstellung schwarzer Menschen durch dunkel geschminkte weiße Menschen gilt als zutiefst rassistisch und wird gemeinhin als Blackfacing bezeichnet.