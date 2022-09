Palast degradiert Harry und Meghan vor aller Augen

Ob diese öffentliche Brüskierung zu weiteren Reibereien zwischen den Sussexes und der Königsfamilie führen wird? König Charles jedenfalls soll neuesten Berichten zufolge trotz allem die Hoffnung auf eine Versöhnung mit seinem jüngeren Sohn nicht aufgegeben haben. „Es ist nach wie vor so, dass der König seine beiden Kinder liebt. In den letzten 16 Tagen gab es ein gewaltiges Aufflackern von Hoffnung. Was die Zukunft betrifft, so besteht die Hoffnung auf Einigkeit“, erklärte ein Insider der Zeitung „The Telegraph“.