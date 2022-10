Bella Hadid oben ohne und dann passiert das!

„Zeigt Zukunft“

Sébastien Meyer von Coperni erklärte: „Es ist unsere Pflicht, als Designer neue Dinge auszuprobieren und zu zeigen, was in Zukunft möglich ist.“ In Produktion gehen wird die Technologie aber vorerst wohl nicht. Meyer, dessen Team sechs Monate an dem Spray gearbeitet hat: „Wir werden damit kein Geld verdienen, aber es ist ein schöner Moment.“ Was noch verraten wurde: Das Kleid lässt sich wieder verflüssigen und ermöglicht damit neue Designs.