Saint-Laurent-Show sorgte für Aufsehen in Paris

Auf der Place de Varsovie sorgte die Show von Saint Laurent am zweiten Tag der Pariser Fashion Week für Aufsehen. Die Präsentation der Frühjahr-/Sommerkollektion 2023 fand am Dienstagabend im Freien statt, was Hunderte von Schaulustigen anlockte, die einen Blick auf Kate Moss, Carla Bruni oder Amber Valletta erhaschen wollten. Ausgiebig ließen sich die Stars vor dem Brunnen des Trocadero von Fotografen ablichten, während der Eiffelturm majestätisch im Hintergrund funkelte.