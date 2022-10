Volles Punktekonto dank harter Knochenarbeit

Dafür mussten die Eisbullen trotz Blitz-1:0 durch Baltram nach 74 Sekunden aber lange Zeit ihre Knochen hinhalten. Die Pustertaler waren nämlich wie erwartet physisch dick da, arbeiteten Eishockey beinhart. So flog zur Abwechslung auch mal Kapitän Tom Raffls weißer Schläger in hohem Bogen in die Zuschauerränge. Die Scheibe indes nahm permanent Kurs aufs Gäste-Tor. In dem Goalie Sholl sensationell hielt, mit dem Gebälk auch einen Verbündeten hatte. Die Eisbullen glänzten mit einem klaren Chancenplus – nur die Torausbeute passte nicht. So legte einzig Nissner im Mitteldrittel im Powerplay (der Zucker-Assist kam von Raffl) nach, traf Schneider im Finish noch ins leere Tor.