FH-Praktikum am Fuße des Kilimandscharos

Spanien, Frankreich, USA, Australien: Fragt man nach den Lieblingsdestinationen für ein Auslandspraktikum, so liegen diese Nationen ganz vorne. Tansania ist am anderen Ende der Liste zu finden. Völlig zu Unrecht, wie Sophie Panzenböck weiß. Die 25-Jährige entschied sich im Rahmen des Studiengangs Allgemeine Gesundheits- & Krankenpflege an der Fachhochschule Wiener Neustadt für das Land in Ostafrika. Genauer für ein Praktikum in der Notaufnahme des KCMC-Spitals in der Stadt Moshi am Südhang des Kilimandscharos.