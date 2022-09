Die Lustenauer haben gute Erinnerungen an den WAC

Vier freie Tage genossen

Die Austria-Spieler durften sich in der Länderspielpause über vier freie Tage freuen. „Ich weiß, dass dies während der Saison nicht üblich ist und andere Trainer das nicht machen, aber wir sind bisher immer gut damit gefahren“, begründet Austria-Coach Markus Mader seine Entscheidung. Verteidiger Fabian Gmeiner nutzte die Zeit für einen Kurzausflug an den Gardasee: „Der Abstand zum Fußball hat gut getan, ich habe die Tage sehr genossen. Aber umso mehr freue ich mich nun auf die Partie am Samstag.“