Alko-Lenker fährt über Böschung und landet im Bach

Ein Pkw-Lenker (68) war am Donnerstagvormittag, gegen 10.35 Uhr, auf der Fahrt von Scheffau in Fahrtrichtung Söll auf der B178 unterwegs gewesen, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn kam. In der Folge kam er schließlich linksseitig endgültig von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Böschung auf ein freies Feld und landete dann ca. 100 Meter ungebremst in einem Bach.