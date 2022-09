Tierschutz: Waldhäusl will Kontrollen verstärken

Als „Rindviecher“ will Waldhäusl die Bauern, die ihre Tiere in Ställen qualvoll verenden lassen, nicht bezeichnen. „Denn dann wären sie ja nur die Dummen. Die, von denen ich spreche, sind allerdings Kriminelle. Echte Tierquäler, die den Ruf eines ganzen Berufsstandes in den Dreck ziehen“, betont der Freiheitliche. Er bastle schon lange an einer Möglichkeit für ein zusätzliches Kontrollsystem in Niederösterreich. Als Vorreiter will er nun als erstes Bundesland pro Viertel ein zusätzliches Kontrollorgan einsetzen.