Ein edles Ziel am Fuß der Ahornspitze im Zillertal

Aussicht weit ins Zillertal

Der Steig leitet in der Folge am Hang absteigend in den Kessel. In 2000 Metern entscheiden wir uns für die linke Variante der Route zu unserem Ziel. Die quert den Kessel bei einem pittoresken, unbewirteten Almgebäude und führt dann in Serpentinen den steilen Hang hinauf. Zum Schluss geht es südlich zur Edelhütte. Schon während des Zustiegs hat man weite Teile des Zillertals überblickt. Bei der Hütte liegt das gesamte Tal regelrecht zu Füßen.