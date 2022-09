Enormes Interesse an neuer Windkraftturbine

Preis in Nachhaltigkeit

Die Erfindung, die den Burschen bei der Wissenschafts-Europameisterschaft in den Niederlanden die Goldmedaille in der Kategorie Nachhaltigkeit eingebracht hatte, weckte auch die Neugierde bei der Burgenland Energie. „Wir werden uns das Projekt im Detail erklären lassen“, sagt Vorstandsvorsitzender Stephan Sharma.