Eine revolutionäre Erfindung sorgt für Aufsehen

Platz 1 unter 65.000 Teilnehmern

Das Projekt, das STR, wie sich Strommer und Strudler inoffiziell nennen, sorgte bei der Wissenschafts-Europameisterschaft im niederländischen Ort Leiden für Aufsehen. 65.000 Projekte aus 33 Ländern waren eingereicht worden, 85 Teilnehmer wurden zur Endausscheidung eingeladen. So übel kann die goldene Erfindung in der Kategorie „Nachhaltigkeit“ also nicht gewesen sein, oder? „Eine Riesenehre“, sagt Strudler, der, wie sein Kompagnon, gerade in Bruckneudorf den Präsenzdienst ableistet.