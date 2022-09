Andreas Gabalier: Sanfte Töne statt Rock ’n’ Roll

Im Vorfeld gab es zu jeder Aufgabe einen Drehtag des ORF, die „Krone“ war immer live dabei, die Aufnahmen werden in der Show eingespielt. Diesmal treffen sich die Akteure in der Almhütte des „I am Hotel“ in Seiersberg. Mit einem „Guten Morgen, griaß euch“ begrüßt Andreas Gabalier die fünf Mitglieder der Gruppe Knöpferlstreich, für die beiden Damen gibt’s ein Busserl.