Bieranstich gibt Startschuss für das Aufsteirern

Comeback nach Corona

Es ist die 21. Ausgabe des Volkskulturfestes - und nach zwei Jahren Pandemie wieder die erste Ausgabe ohne Einschränkungen. Bereits am Samstag waren Tausende Feierlustige in die Grazer Innenstadt gekommen, um in Innenhöfen und an Plätzen die Zeit zu genießen. Es wurde gesungen, getanzt, gegessen und natürlich auch getrunken. Hier finden Sie einen Rückblick.