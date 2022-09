Junge Sänger vereinen sich für Fernseh-Show

„Chris Steger ist für uns ein Vorbild“

Mit Chris Steger tasten sich die jungen Chorsängerinnen erstmals in Richtung Pop vor. „Wir hatten eine Unterrichtsstunde, in der die meisten von uns den Sänger und seine Musik kennengelernt haben“, gesteht Theresa und schwärmt. „Er ist für viele von uns ein Vorbild geworden, weil er in so jungen Jahren schon so populär ist.“ Zumindest ist der 18-jährige Pongauer eine Berühmtheit, die mit acht Jahren mit dem Gitarre spielen und Singen begonnen hat.