Aufsteirern-Show: Jazz trifft auf Volksmusik

Der Jazz-Star wuchs in Bad Aussee auf, lernte mit acht Jahren Klavier, mit zwölf wechselte sie zum Saxophon, später studierte sie an der Musik-Uni und wurde schnell zu einer fixen Größe in der Jazz-Welt. Kopmajer hat drei Töchter (3, 5, 9) und wohnt in Bad Waltersdorf. Die sympathische Sängerin lebte lange Zeit in den USA, ihre Tourneen führten sie durch die ganze Welt, vor allem in Asien genießt Kopmajer längst Kultstatus. Ihren ersten öffentlichen Auftritt absolvierte sie übrigens 1995 in der Erstausgabe des Kiddy Contest. Schuld daran war ihr damaliger Klassenvorstand und Musiklehrer Johannes Preßl, der sie ohne ihr Wissen angemeldet hat.