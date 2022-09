Musikgenie Herbert Pixner: „Graz ist immer spitze“

„Graz hat ein super Publikum“

Erstmals aufeinander treffen die beiden Gruppen bei der Schloßberg-Bahn. Mit „Griaß enk“ begrüßen Herbert Pixner und Gitarrist Manuel Randi (bei der Show sind auch Heidi Pixner und Werner Unterlercher dabei) das Trio. Ein Südtiroler und Aufsteirern – wie passt das zusammen? „Ich war schon so oft da, vor allem in der Südsteiermark“, schmunzelt das musikalische Universalgenie, das mit seiner neuen, progressiven Volksmusik stets das Publikum begeistert, „und in Graz habe ich wohl schon in allen möglichen Konzert-Stätten gespielt, auf den Kasematten sicher schon zehnmal. Graz ist immer spitze, es hat ein super Publikum“.