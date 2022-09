Backstage beim Aufsteirern: Stars rockten TV-Bühne

Am 1. Oktober ab 20.15 Uhr (ORF 2) gilt’s, dann darf sich das Publikum selbst ein Bild davon machen, woran die letzten Wochen und Monate gearbeitet und gefilmt wurde. Ebenso sieht es, was die Kameras am Mittwochabend bei der Aufzeichnung von „Aufsteirern - Die Show der Volkskultur“ eingefangen haben.