Das Aufsteirern ganz groß im Bild

Die ZiB-Moderatorin und das „Patzeln“

Ein Ausflug in ihre alte Heimat, die Südsteiermark, wo sie aufgewachsen ist, stand für ZiB-Moderatorin Nadja Bernhard am Programm. Beim Teichtmeister-Hof in Obervogau ging es aufs Kürbisfeld. Beim „Patzeln“ (Putzen) erfuhr sie viel Neues: Dass etwa 2,5 Kilo Kerne für einen Liter Kernöl benötigt werden oder dass in einem Kürbis 380 Kerne stecken. Zum Schluss ging’s dann zur Kernölpresse von Franz Labugger in Lebring.