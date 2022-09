Mann stahl Kaffeemaschinen, warf eine in Fluss

Ein 33-Jähriger aus Schärding konnte nach intensiven Ermittlungen der Polizei Andorf in Zusammenarbeit mit der Spurensicherung der Polizei Riedau und Münzkirchen wegen Verdachts mehrerer Einbrüche - vorwiegend in Vereinslokale in Andorf, aber auch in öffentlich zugängliche Automaten in Andorf und Taufkirchen a.d.Pr. - ermittelt werden. Er wurde wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.