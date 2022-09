Salzburger Hantel-Ass kämpft mit dem Gewicht

Noch drei Tage – die hat Gewichtheberin Lena Raidel Zeit, um am Samstag bei den Staatsmeisterschaften in Buchkirchen bei Wels (OÖ) teilnehmen zu können. Warum? „Ich wiege zu viel und muss noch eineinhalb Kilo abnehmen“, erklärt die 18-Jährige von Union Lochen, die in der Klasse bis 64 Kilogramm startet.