Erwachsene trauen Augen, Kinder auch dem Körper

So würden sich etwa jüngere Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren bei der Bewältigung der Aufgaben nicht alle auf das gleiche Sinnessystem verlassen. Manche Kinder vertrauten eher auf das Körperwissen, während andere eher visuelle Informationen verwendeten, so die Psychologin. Nach einer Weile würden sich die Unterschiede langsam ausgleichen, bis die zehn- bis zwölfjährigen Kinder dann ähnlich weit entwickelt seien. Erwachsene würden sich nicht mehr so sehr auf Berührungen verlassen wie Kinder: „Wenn Informationen über mehrere Kanäle reinkommen, stuft das erwachsene Gehirn das Visuelle meist als zuverlässiger ein.“