„Wir müssen begreifen, Behandlung ist gefährdet“

„Das ist einfach keine Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern“, sind die Betriebsräte Sebastian Prohaska (Ordensklinikum Linz) und Erwin Deicker (Barmherzige Brüder Linz) sauer auf die Landesregierungsspitze. Anfang August verfassten sie – wie berichtet – einen offenen Brief an LH Thomas Stelzer und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (beide ÖVP) und klagten darin über eklatante Personalprobleme. „Bis zum heutigen Tag gab es keinerlei Rückmeldung oder Reaktion. Denen ist das schlicht egal, sie probieren es mit einer Kopf-in-den Sand-Strategie. Aber so funktioniert es nicht“, sagt Prohaska.