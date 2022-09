„Ländle-Veilchen“ auf Match-Besuch in der Heimat

In Wien hat sich der Ex-Freiburgspieler gut eingelebt. Seit ein paar Tagen fühlt er sich in seiner neuen Wohnung in der Nähe des Hauptbahnhofs besonders wohl. Kein Wunder, ist doch Freundin Meredith, die aus Freiburg stammt, zu ihm nach Wien gezogen. Alleine fühlte sich Daniel auch vorher nicht, seine Schwester Serena (Badmintonnationalspielerin) wohnt in Wien-Meidling. „Dort bin ich öfter auf Besuch.“