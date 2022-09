Multimillionär dank Wartepause im Döner-Imbiss

Erst als er fast zwei Monate später in einem Imbiss daheim auf seinen Döner wartete, erinnerte er sich an den Lottoschein, den er noch in der Geldbörse hatte. Der Franzose lief damit zu einer Lotto-Annahmestelle ganz in der Nähe, dort erfuhr er von seinem Millionengewinn, den er nur noch an diesem Tag einfordern konnte. Nur ein Tag später - und der Gewinn wäre verfallen gewesen.