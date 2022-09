Post wollte Pensionistin Rente nicht auszahlen

Wie jeden Monat wollte nun eine ältere Dame in Neunkirchen ihre Rente von der Post holen, stellte sich brav in die Schlange - und wurde brüsk abgewiesen. „Man hat dort gesagt, dass man dafür kein Bargeld habe, weil man es für andere Auszahlungen benötigen würde“, erzählt die Betroffene im Gespräch mit der „Krone“. Ihre Bitten, sie brauche ihre Pension aber dringend, wurden ignoriert. „Lassen Sie das Geld sich in Zukunft halt überweisen“, so der „Rat“ des Schalterbeamten. Zum Glück ist die Frau mobil, beim zweiten Versuch in einer Postfiliale in Wiener Neustadt klappte die Auszahlung anstandslos.