„Bei dritter Filiale bekamen wir auch kein Geld“

„Nur Bares ist Wahres!“, das zählt auch für die meisten der 200.000 Oberösterreicher, die dieser Tage ihre Klimabonus-Gutscheine bekommen und einlösen wollen. Wie auch ein Linzer (67), der zwar bei Finanz-Online seine Daten hinterlegt hat, aber dennoch einen Brief mit dem 500-Euro-Bonus geschickt bekam. Er war nicht daheim, erhielt einen Hinterlegungsschein, und damit begann eine Odyssee, wie Gattin Margit L. berichtet: „Er wollte den Gutschein gleich in Bargeld tauschen, was bei der bank99 möglich sein soll. Bei drei Filialen sagte man ihm, dass das unmöglich sei, weil nicht so viel Geld vorhanden ist. Soll man weiß Gott wie weit herumfahren, damit man zu seinem Geld kommt?“