Serbien will Ukraine-Referenden nicht anerkennen

Serbien fährt einen schwierigen Kurs: Einerseits ist man von russischem Gas abhängig und sucht die Nähe des Kreml, andererseits strebt die Regierung in Belgrad auch einen Beitritt zur EU an. In den vergangenen Tagen gab es daher mehrere Rügen aus Brüssel: Man könne nur dann ernsthaft über einen Beitritt verhandeln, wenn Serbien seine Beziehungen zu Russland nicht weiter vertiefe. Nun hat Ministerpräsidentin Ana Brnabic betont, ihre Regierung werde die Ergebnisse der Scheinreferenden in der Ostukraine nicht anerkennen.