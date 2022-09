Die Höchster Underdogs starten mit viel Spaß

Mit gleich zwei Damen-Teams aus Vorarlberg startet am Samstag die zweite Volleyball-Bundesliga in die neue Saison. Mehr noch: Die ligaerfahrene Truppe des VC Dornbirn trifft um 17.30 Uhr in der Wolfurter Hofsteighalle gleich in der ersten Runde auf die Aufsteigerinnen aus Höchst, die in der vergangenen Spielzeit in der Landesliga ungeschlagen geblieben waren und zum Drüberstreuen auch noch das Vorarlberger Cup-Finale gegen Dornbirn für sich entscheiden konnten.