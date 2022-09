Fataler Unfall bei Holzarbeiten in Wenns

In einem Wald oberhalb von Wenns war ein Einheimischer (66) am Dienstag gegen 12.20 Uhr mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt, als der fatale Unfall passierte. Er schnitt mit der Motorsäge einen mittelgroßen Baum in einem Dickicht um. Plötzlich löste sich oberhalb ein weiterer, schräg stehender Baum hinter dem Mann und stürzte zu Boden. Der Baum traf den Einheimischen am Kopf und am Rücken und zwar mit einer derartigen Wucht, dass der 66-Jährige abwärts geschleudert wurde und schwer verletzt am Waldboden zu liegen kam.