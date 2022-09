Riesenschlange lag auf Pannenstreifen der Autobahn

Tier in gutem Zustand

„Sie war auf dem Weg nach Graz und bot mir an, den Python zu mir zu bringen“, erzählt Stangl im Gespräch mit der „Steirerkrone“. Er nahm das Tier in Empfang und stellte fest, dass es in einem ausgezeichneten Allgemeinzustand war: „Wohlgenährt, keine einzige Schuppe war ausgerissen, dem Python geht es augenscheinlich sehr gut!“