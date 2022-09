Freizeitanlage unter der Neuen Eisenbahnbrücke

Sport im Freien liegt im Trend. „Deshalb gilt es, für die Linzer genügend Möglichkeiten zu bieten, sich sportlich zu betätigen – vor allem draußen“, betont JVP-Linz-Obmann Mario Hofer. An der Donaulände in Urfahr gibt es bereits eine sehr beliebte Freizeitanlage. „Diese ist aber in die Jahre gekommen und bedarf einer Sanierung“, weiß VP-Stadtvize Martin Hajart und ergänzt: „Zudem sollten auch Möglichkeiten für andere, neue Sportarten überlegt werden.“ Potenzial sieht er dafür etwa in der 2900 m² großen Fläche unter der Neuen Eisenbahnbrücke, die bislang nicht genutzt wird.