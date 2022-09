Sterbehilfe für Beamten, der Koka-Felder bewachte

Nachdem er bei der Arbeit jahrelang dem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat ausgesetzt und später an Parkinson erkrankt war, hat ein Ex-Beamter der kolumbianischen Anti-Drogen-Polizei Sterbehilfe in Anspruch genommen. In den 1990er-Jahren hatte Gilberto Avila an mehreren Einsätzen teilgenommen, bei denen Koka-Felder mit dem Unkrautvernichtungsmittel besprüht wurden. Gemeinsam mit Kollegen hatte der Polizist die Felder bewacht, während die Chemikalie per Hubschrauber oder Flugzeug über den Pflanzen ausgebracht wurde. Dabei wurden sie mit eingesprüht.