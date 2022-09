„Sanitäter wird wie ein Hilfsarbeiter behandelt“

Europäisches Schlusslicht bei Ausbildung

So sind alleine in Oberösterreich rund 8000 Landsleute beim Roten Kreuz, die allermeisten als freiwillige Rettungssanis mit 260 Stunden Ausbildung. „Auch die 980 Stunden für Notfallsanitäter sind im europäischen Vergleich viel zu wenig“, schaut Feichtelbauer über die Grenze: „Wir sind Schlusslicht!“ So würden Kollegen in Polen, Tschechien oder der Slowakei drei Jahre ausgebildet, und in Deutschland ist Sanitäter ein dreijähriger Lehrberuf. „Das ist eine ganz andere Welt“, bestätigt ein Innviertler, der in OÖ tätig war und jetzt bei der Rettung in Bayern arbeitet.