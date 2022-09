Austria Lustenau-Toptalent mit Kreuzbandriss out

Doch warum war überhaupt so lange gespielt worden? „Wir hatten zwei Verletzungen“, bedauerte Austria Amateure Coach Momo Gerdi, „und das tut wirklich weh.“ In Minute 59 musste erst Verteidiger Fábio da Silva Lima vom Platz getragen werden. „Er hat aus kürzester Entfernung einen Ball ins Gesicht bekommen, Verdacht auf schwere Gehirnerschütterung“, so Gerdi. Und kurz vor Ende (86.) blieb der junge Timir Chadshimuradov verletzt liegen.