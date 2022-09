Berger: Kein Geldkoffer für Formel-1-Stars!

„Wahnsinn“, strahlte DTM-Boss Gerhard Berger in Spielberg. „Trotz Regen sind die Fans an die Strecke gekommen. Die zwei Rennen am Red Bull Ring waren ein erfolgreiches Event“, resümierte der Tiroler, der sich über rund 45.000 Besucher und den Heimsieg von Thomas Preining freuen konnte. Der Porsche-Pilot aus Linz ist der perfekte Beweis dafür, dass sich die DTM die Stars selber formt, nicht zwingend Alt-Stars aus der Formel 1 anlocken muss.