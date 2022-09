Porsche-Pilot Thomas Preining hat sich auf einem teilweise pitschnassen Red Bull Ring den Sieg beim zweiten Spielberg-Rennen der DTM 2022 geschnappt! „Daheim zu gewinnen ist eine besondere Ehre. Es ist alles auf extrem hohem Level hier. In dieser Serie geht es so eng her, wie nirgendwo sonst“, betonte Preining, der von Platz sieben gestartet war.