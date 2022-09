Salzburgs Politik-Reaktionen auf die Tirol-Wahl

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP):"Die Ausgangslage für Toni Mattle und die ÖVP Tirol war natürlich auch aufgrund der bundespolitischen Situation nicht ganz einfach. Daher freut es mich, dass Toni Mattle und sein Team - wenn auch mit Verlusten - als Sieger aus dieser Wahl hervorgehen und Platz 1 verteidigen konnten. Etwaige Parallelen bzw. künftige Einflüsse auf andere Bundesländer von einer Landtagswahl in Tirol ableiten zu können, halte ich für kaum möglich, haben doch Landtagswahlen über bundespolitische Einflüsse hinaus starke regionale Aspekte.“



Simon Heilig-Hofbauer (Grüne): „Bei einem Minus kann man nie zufrieden sein. Man muss sich erst die regionalen Gründe anschauen. Ich höre aber in Salzburg noch keine Alarmglocken läuten.“



Andrea Klambauer (Neos): „Grundsätzlich freue ich mich über die Zugewinne der Neos in Tirol, auch wenn wir uns mehr erwartet hätten. Rückschlüsse für Salzburg können wir aber erst in ein paar Tagen ziehen.“