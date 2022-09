Leader Köstendorf vom Verletzungspech verfolgt

Verletzungen folgte ein Ausschluss

Der nächste Schreckmoment ereignete sich in einer ausgeglichenen ersten Hälfte kurz vor der Pause. Köstendorfs Fitim Bushati, der noch vergangene Wochende den verletzten Huber-Rieder ersetzte, konnte nach Schmerzen im Knie nicht mehr weitermachen - Verdacht auf Kreuzbandriss. In Minute 60 musste Trainer Denk den nächsten Ausfall beklagen, diesmal musste Köstendorfs Andreas Bann nach einer ironischen Gratulation an den Referee infolge einer Entscheidung mit Gelb-rot vom Platz. „Das muss nicht sein, das hilft keinem weiter“, zeigte sich Denk über die Aktion seines Schützlings verärgert.