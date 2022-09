Prügel um Schlüssel zum Zählerkasten in Pfarrhaus

Hausmeister bedroht

Diese Aktion erregte den Iraner aber offenbar massiv. Er passte den 74-Jährigen am Samstag ab, ängstigte und bedrohte ihn mit erhobenen Fäusten. Eine Nachbarin (62), die Zeugin der Auseinandersetzung wurde, alarmierte die Polizei. Doch auch den Beamten gegenüber verhielt sich der Iraner äußerst aggressiv. Er drohte ihnen an, sie umzubringen und wehrte sich erheblich gegen seine Festnahme. Er wurde wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt in die Justizanstalt Wels eingeliefert.