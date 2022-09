Harry versucht panisch, Enthüllungsbuch zu ändern

Auf dieses Enthüllungsbuch warten die Royal-Fans bereits seit Monaten: Der Sohn von König Charles will. in dem neuen Werk über sein Leben im britischen Palast auspacken. Dafür hat er bereits jetzt ein stolzes Sümmchen Geld erhalten. „Die Verleger zahlten 20 Millionen Dollar im Voraus, weil sie wussten, dass der Inhalt auf der ganzen Welt für große Verkaufszahlen und Bekanntheit sorgen würde“, enthüllt ein Insider gegenüber ‚The Sun on Sunday‘.