Camilla „spuckte Tee aus“, als Harry das vorschlug

Die Autorin und Journalistin Katie Nicholl schreibt demnach in ihrem Buch „The New Royals“, das demnächst erscheinen soll, ein ungenannter Freund der Familie habe ihr erzählt, dass sich der Herzog von Sussex im Frühjahr 2022 während eines Zwischenstopps in London auf dem Weg zu den Invictus Games, die in Den Haag stattfanden, mit seinem Vater traf und „reinen Tisch machen“ wollte - doch das Treffen sei unangenehm gewesen und habe nicht wirklich genützt. Im Gegenteil.