Feller: „Chile hat auch nicht das beste Internet“

Am 13. Oktober steht für Skirennläufer Manuel Feller ein runder Geburtstag an. „Ich habe vor fünf Jahren gesagt, wenn ich bis 30 fahre, habe ich mein Ziel erreicht. Jetzt werde ich 30 und habe ein neues Ziel - 35“, verriet der Slalom- und Riesentorlauf-Spezialist, der nach einer guten Vorbereitung topfit und vor allem schmerzfrei ist. Einziger Wermutstropfen im Sommer: Als zweifacher Familienvater spürte Feller die Schattenseiten des Trainings auf der Südhalbkugel deutlich. „Chile hat auch nicht das beste Internet“, so Feller.