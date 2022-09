Größte Ideensammlung wird zu „Visionen fürs Land“

ÖVPNÖ „hört tief in das Land hinein“

Er ist überzeugt: „Keine andere Partei ist so eng mit dem Land und den Landsleuten verwurzelt, wie die Volkspartei NÖ - ‘die Niederösterreich-Partei‘“. Diese Nähe habe viele Gründe, einer der wichtigsten seien Persönlichkeiten. „Wir zählen 220.000 Mitglieder, 20.000 Funktionärinnen und Funktionäre, 452 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in allen 573 Gemeinden“, so der VPNÖ-Landesgeschäftsführer. Demnach habe keine andere Partei „eine Sensorik“, die so tief in ein Land hineinhöre. Und trotzdem wolle man im aktuellen Programmprozess noch einen Schritt weiter gehen, wie Ebner betont. „Wir wollen so viele Meinungen und Ideen wie möglich anhören, verstehen und mitnehmen am Weg zu unserem Arbeitsprogramm für Niederösterreich.“