Berger: „Es ist leider sehr viel Risiko dabei“

Was sind deine größten Sorgen?

Nehmen wir den Ukraine-Krieg als Beispiel. In erster Linie sorge ich mich um die Menschen in der Ukraine und in Russland. Aber der Krieg hat unfassbare Auswirkungen - von jedem einzelnen Haushalt bis hin zur Industrie. Momentan ist Vorsicht geboten. Natürlich sind viele Ideen für einen Weiterausbau der DTM da, nur dafür braucht es auch ein Budget. Ich versuche in den Zeitungen zwischen Rezession und Energiekostenexplosion Gutes zu finden, aber aktuell ich finde da nicht unbedingt etwas.