Hirscher in die DTM? Das sagt Gerhard Berger

Gerhard Berger im großen Spor-Talk: Der DTM-Chef spricht via Schaltung ins Studio mit Michael Fally über das nahende Rennwochenende in Spielberg, den spannenden Saisonverlauf, die „Elektrifizierung“ der DTM, Lucas Auer, Mirko Bortlotti, Philipp Eng und auch Marcel Hirscher. Der Ski-Superstar wird in Spielberg nämlich als „Taxler“ fungieren, Fans können mit etwas Glück neben ihm am Beifahrersitz Platz nehmen. Ob er ihm denn ein Angebot für ein Gast-Engagement in der DTM machen werde, fragt Fally im Interview.