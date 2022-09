Die wichtigsten Fragen rund um den Urnengang

Was darf ich in der Wahlkabine, was darf ich nicht?

Telefonieren ist in der Wahlkabine grundsätzlich erlaubt - solange man die anderen Menschen damit nicht stört und der Wahlleiter es nicht verbietet. Auch, den Stimmzettel zu fotografieren und ins Netz zu stellen, ist nicht verboten - solange es sich um den eigenen handelt. Eine andere Person in die Wahlkabine mitzunehmen ist nicht erlaubt, es sei denn, es handelt sich um ein Kleinkind. Dass der Sprössling für Mama oder Papa das Kreuzchen setzt, ist aber nicht erlaubt. Menschen, die blind, schwer sehbehindert oder gebrechlich sind, dürfen einen Helfer auswählen, der sie in die Wahlkabine begleitet. Mit in die Wahlkabine dürfte laut Gesetz übrigens auch der Hund - doch auch hier hat der Wahlleiter das letzte Wort, falls andere durch das Tier gestört werden könnten.